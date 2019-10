“Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima volta che il super-ticket è sbagliato, produce diseguaglianze e quindi ci impegniamo a superarlo“. “Io – ha aggiungo Speranza – mi batterò nei prossimi mesi perché questo avvenga nel più breve tempo possibile“. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è stato cauto sul tema finora. Speranza invece è sicuro: “Abbiamo deciso di collegare alla manovra un ddl di riordino della materia dei ticket – ha detto – che è la modalità di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Io credo che su questo – ha concluso il ministro – si possa intervenire con un principio molto semplice: chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno“.

