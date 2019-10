Stando al racconto dei testimoni, l'uomo ha estratto l’arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime, studenti dell'istituto professionale che si trova al centro della struttura. Due persone sono in condizioni giudicate gravi

Almeno un morto e 10 feriti in un aggressione che ha avuto luogo nel Savon Vocational College all’interno del centro commerciale Herman a Kuopio, città dell’est della Finlandia. Lo riporta l’Helsinki Times che, a differenza di quanto spiegato in un primo momento, citando testimoni, spiega che si è trattato di un accoltellamento con una spada e non di una sparatoria.

Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe stata fermata e la polizia finlandese, su Twitter, spiega che la situazione è ora sotto controllo specificando che almeno 2 dei feriti sono in condizioni giudicate gravi.

Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Kuopio, “l’incidente è avvenuto nell’istituto professionale Savo, che si trova all’interno del centro commerciale”. La scuola, sul suo sito, ha scritto: “Si è verificato un grave incidente nella nostra sede. Le autorità ed il Savo Vocational College forniranno informazioni non appena disponibili”. Stando al racconto dei testimoni, l’uomo ha estratto l’arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime.