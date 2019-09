La motivazione ufficiale segnala un errore produttivo per il quale “non si può escludere un grave difetto al sistema elettrico del prodotto”. Il richiamo dell’azienda coinvolge esclusivamente questo prodotto e non altri simili

Attenzione al caffè casalingo con la scossa. La comunicazione urgente di servizio della catena Lidl sta diventando virale. A causa di un grave difetto di fabbricazione, una macchina da caffè venduta dal 10 giugno 2019 è stata ritirata dal mercato. C’è il rischio altissimo di ricevere una scarica elettrica non voluta nel momento in cui si pigia sul tastino dell’espresso. Per questo Lidl sta invitando tutti i clienti che hanno acquistato la macchina da caffè a marchio Silvercrest a riconsegnarla per poi essere risarciti dell’intero ammontare dall’acquisto. E per capire la gravità della situazione la catena discount risarcirà addirittura anche chi si presenterà con l’oggetto senza aver tenuto lo scontrino. È stata l’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH ad avvertire di non utilizzare la “Macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1” col marchio “Silvercrest” predisponendo contemporaneamente il richiamo dell’articolo a scopo precauzionale. La motivazione ufficiale segnala un errore produttivo per il quale “non si può escludere un grave difetto al sistema elettrico del prodotto”. Il richiamo dell’azienda coinvolge esclusivamente questo prodotto e non altri simili.