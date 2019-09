Il momento d’oro dei Cugini di Campagna è finito da un pezzo e, dopo il successo, per l’ex biondo Nick Luciani sono iniziati i problemi economici, come lui stesso ha raccontato a “Pomeriggio 5“. “E’ stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista“, ha rivelato il cantante. Luciani ha precisato che in questi anni per risparmiare con la manutenzione di casa sua si è adattato a fare i lavori più faticosi, anche il taglialegna. In questi anni infatti, ha detto, si è rimboccato le maniche e così ha imparato a risparmiare su tutto.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore