Orlando Portento, un tempo sposato con la showgirl, è stato ospite in studio da Barbara D'Urso giovedì 26 settembre. Cavagna l'ha denunciato per "calunnia, diffamazione, danni morali e personali"

La showgirl Angela Cavagna, l’ex infermiera di Striscia La Notizia tra gli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di denunciare per “calunnia, diffamazione, danni morali e personali” l’ex marito Orlando Portento – il creatore del Triccheballacche – e i responsabili di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5. Portento, Nel corso della puntata del 26 settembre del programma condotto da Barbara D’Urso, ha diffuso”numerose informazioni non veritiere e diffamatorie”. Lo sottolinea l’entourage della showgirl. La comunicazione è arrivata via Facebook: “Buongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano ‘Pomeriggio 5‘ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo. Vi abbraccio e vi mando un bacio grande”.

La showgirl precisa inoltre sul suo account Instagram che “l’intero ricavato delle denunce effettuate verrà devoluto in beneficenza per la cura dei bambini meno fortunati all’Istituto Giannina Gaslini di Genova”. Durante la puntata del 26 settembre a Pomeriggio 5 Orlando Portento si è lasciato andare a insulti nei confronti dell’ex moglie, accusandola di avergli portato via molto denaro e di aver esibito la sua ricchezza quando a sua volta era stata ospite di Barbara D’Urso.