La piattaforma ha deciso di insignirla del Vision Award per la pellicola "Her & Him" con protagonisti le star Abella Danger e Small Hands

Da stellina Disney a regina di Pornhub. Bella Thorne sarà premiata dalla piattaforma dedicata a video e film porno per il suo debutto come regista di film per adulti. L’attrice 21enne sarà insignita del Vision Award durante il secondo Annual Pornhub Awards Show, che andrà in scena il prossimo mese all’Orpheum Theatre di Los Angeles, come scrive l’Hollywood Reporter.

A valerle il premio la pellicola “Her & Him”, con protagonisti le star del porno Abella Danger e Small Hands. Nel film un giovane di 20 anni scopre per caso che che la sua ragazza ha cercato su Internet “modi per uccidere il tuo ragazzo e cavarsela”. Un “incidente” che porterà a un incontro sessuale spinto.

“Sono onorata di ricevere questo premio. Sono entusiasta che pellicole del genere siano viste sotto una nuova luce – ha commentato la Thorne – Rompere il tabù di ciò che è classificato come ‘bello’ mi rende felice”.