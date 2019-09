Il discorso di Greta Thunberg alla conferenza sul clima COP24 in Polonia diventa un brano musicale. L’idea è di Wolo (alias Matteo Ponzano) che ha registrato “The change is coming”. “Sono un dj e un produttore musicale”, racconta, “e ogni giorno su Ibiza Global Radio (dalle 16 alle 17) parlo di questi temi con ascoltatori da tutto il mondo, mischiando le parole alla musica elettronica. Il mio nuovo EP (in uscita a fine ottobre per l’etichetta DeepWit Recordings si intitola proprio “The Change is Coming” e ho deciso di fare la mia parte realizzando una versione speciale del disco prendendo in prestito le parole fortissime di Greta Thunberg da questo discorso e offrendo questo brano in free-download per il movimento FridaysForFuture Italia che oggi è sceso nelle piazze italiane e l’ho fatto con la musica di cui mi occupo nel mio lavoro, la techno melodica”.

Ma perché proprio il discorso che Greta ha fatto in Polonia? “Ho ancora le sue parole stampate nella mente. In molti hanno criticato e sbeffeggiato questa ragazzina accusandola di essere manovrata ad arte, compreso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attribuendole un ruolo che lei all’inizio del suo sciopero scolastico non aveva cercato. Greta, in quanto adolescente, non ha nessuna colpa ma soprattutto non ha soluzioni da mettere in campo: quel compito spetta infatti alla politica e a noi tutti. Per me invece, è risultata immediatamente un simbolo di quello che era invece sotto gli occhi di tutti: la denuncia nei confronti di un modello economico che non funziona più su scala globale”.

Queste le parole di Greta che Wolo ha deciso di utilizzare: “Molte persone dicono che la Svezia è solo un piccolo Paese e non importa quello che facciamo. Ma ho imparato che non sei mai troppo piccolo per riuscire a fare la differenza. E se pochi bambini possono ottenere grandi titoli sui giornali e le tv di tutto il mondo solo facendo uno sciopero a scuola, immagina cosa potremmo fare tutti noi insieme, se davvero volessimo. Non siamo venuti qui per pregare i nostri leader di prendersi cura di noi, voi ci avete ignorato in passato e ci ignorerete di nuovo in futuro. Avete finito le scuse e sta finendo il tempo disponibile. Siamo venuti qui per farti sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. Il vero potere appartiene alla gente“.