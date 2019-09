Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse compagnie aeree (non svela quali) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando sono in volo

Una hostess ha rivelato in un’intervista a Inside Edition i segreti delle compagnie aeree, confessando le scarse condizioni igieniche che ci sono a bordo degli aerei e dando qualche consiglio ai viaggiatori. Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse compagnie aeree (non svela quali) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando sono in volo. Il motivo? “La cosa peggiore del caffè e del tè è che i serbatoi dell’acqua non vengono puliti quasi mai“, ha spiegato.

Non solo, ha consigliato di portarsi le proprie coperte invece di utilizzare quelle fornite dalle compagnie aeree: “Si lavano, ma non sono sicura che vengano lavate molto bene“, ha svelato aggiungendo che “lo stesso vale anche per i cuscini“. Non solo, parlando delle pulizie generali svolte a bordo degli aerei ha detto: “È disgustoso! Quando il personale addetto alle pulizie entra nella cabina, non ha il tempo di abbassare ogni tavolo e pulirlo uno per uno, quindi raccomando l’uso di salviette per pulire la sua superficie prima di mettere qualcosa lì”. E per lo stesso motivo sconsiglia di viaggiare seduti vicino al finestrino, perché il personale delle pulizie difficilmente arriva fino a quell’ultimo sedile.