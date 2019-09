Sat Hari Khalsa. Questo il nome della nuova fidanzata di Brad Pitt, almeno stando ai tabloid internazionali e a Chi, che pubblica in esclusiva una foto dei due. Di lei non si sa molto se non che è una guida spirituale e ha 50 anni. La donna, che è anche disegnatrice di gioielli, vive in India. Pitt l’avrebbe conosciuta a un evento organizzato da Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers. Sui siti di gossip stranieri circolano diverse immagini dei due anche se fonti vicine alla coppia sembrano smentire che l’incontro sia avvenuto nell’ottobre 2018 all’evento di Kiedis e affermano che si tratta di una cosa “appena iniziata”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore