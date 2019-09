Lo scorso anno ad “Amici di Maria De Filippi” era uno dei cantautori più apprezzati, poi il suo percorso si è interrotto e Giacomo Eva ha proseguito la sua carriera musicale da indipendente. L’ex concorrente ha appena pubblicato il singolo “Errore Bellissimo”, già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. E come succede ogni volta che si deve lanciare un nuovo progetto, sono apparse su Instagram le foto che ritraevano Giacomo sul set fotografico con un nuovo look, un po’ Anni 80, un po’ rock ed emo. Apriti cielo. Il cantante ha ricevuto insulti pesantissimi, sia nei messaggi privati che nei commenti sotto i post.

“Cerco sempre di rispondere a tutti quanti in posta privata – ci spiega Giacomo – e controllando alcuni miei post ho visto che c’erano degli insulti che non ho mai ricevuto nella mia vita. Non ti nascondo che mi hanno colpito abbastanza perché sono stato toccato in quanto uomo, non tanto in quanto artista. L’omosessualità, che non importa a nessuno, è solo mia e non è bello sentirsi dire certe cose… Io alla fine sono abbastanza corazzato, ho 27 anni, soprattutto il mio pensiero è andato a quei ragazzi più fragili e più giovani che subiscono questi attacchi indifesi, senza potersi sfogare. Ammetto di essermi sentito male quando ho letto insulti come ‘che cazzo ti trucchi cog***,’ oppure ‘sembri un trans’. Quindi la mia denuncia vuole essere solamente di incoraggiamento a tutte quelle persone che vengono attaccate per il proprio orientamento sessuale, di non mollare e anzi segnalare tutto questo”.

Giacomo ha partecipato alla nona edizione di “X Factor” e lo scorso anno ad “Amici”. “Sono esperienze che mi hanno dato tanto. Non erano forse i miei percorsi, nasco come autore e già avevo scritto per gente uscita dai talent (Dear Jack, ndr). Sicuramente sono dei buoni trampolini di lancio, ma forse è meglio iniziare a frequentare circuiti paralleli che piano piano stano nascendo, soprattutto per chi ha bisogno di più tempo per esprimere la propria personalità”. Dopo “Errore bellissimo” usciranno altri singoli che faranno parte di un album in uscita nel 2020. In tempo per Sanremo Giovani 2020? “Lo scorso anno avevo superato la prima selezione, poi ho mollato tutto per Amici. Quest’anno ci riprovo, sicuramente”.