Le feste arrivano in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul Natale. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo.

No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di divani (Poltrone Sofà) è stato trasmesso più volte nell’arco dell’intera giornata, pronto a ricordarci che mancano soltanto 91 giorni al Santissimo Natale. Verrebbe da dire, tra il serio e il faceto: che ansia! Così, ancor prima di Halloween, quest’anno siamo già entrati nel clima natalizio. Come un fulmine a ciel sereno. “Essì forse è un po’ presto per il panettone, per la tombola, per i maglioni di lana, ma non è mai troppo presto per i regali”, ha detto il volto della pubblicità televisiva, ammettendo di aver anticipato un po’ troppo i tempi. Salvo poi chiudere con un minaccioso quanto ironico: “E allora, Buon Natale”.

