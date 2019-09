Claudio Lippi ha lavato i suoi panni sporchi nella “lavatrice” di Vieni Da Me. Proprio così: il programma postprandiale di Caterina Balivo ha uno spazio dedicato ai vip senza peli sulla lingua. E ieri Claudio Lippi, tra un episodio e l’altro della sua carriera, ha parlato anche dell’esperienza a Tale e Quale Show. Nella trasmissione di Carlo Conti, Lippi aveva consigliato all’allora concorrente Valerio Scanu di andare da uno psicologo. “Era stato un consiglio da amico, perché ne aveva secondo me bisogno in quel periodo”, ha detto Lippi dalla Balivo, salvo poi precisare che tra i due c’era stato un chiarimento e che lui aveva posto le sue scuse al cantante sardo.

“Con Valerio abbiamo chiarito, dimostrando la sua intelligenza e la mia buona fede. Lui ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa, che molti considerano diversa. Questo crea grandi squilibri nelle persone. Valerio Scanu, Carta… Chiunque abbia l’omosessualità come sua natura passa momenti nella famiglia, nella società, terrificanti”, ha detto Lippi, facendo (involontariamente) un outing allo stesso Scanu. “Ma non è bello dirlo pubblicamente”, ha risposto la Balivo, stupita. Il cantante infatti ha sempre preferito non entrare nel merito delle sue preferenze sessuali. “Il sesso è una cosa molto intima e non mi piace raccontare quello che faccio sotto le lenzuola”, aveva detto in un’intervista a Gay.it. Chissà come avrà reagito adesso.