Uno scherzo o una vera sparizione? Questo si domandano gli spettatori della trasmissione in onda su La7. Per ora i loro dubbi non sembrano trovare alcuna conferma

Si chiama Mirko Matteucci e per il pubblico di Propaganda Live è un volto molto noto. Il tassista-opinionista è infatti con la squadra di Diego Bianchi-Zoro fin dai tempi di Gazebo (in onda su RaiTre) e ha seguito la “carovana” anche su La7. Peccato che da un po’ si siano perse le sue tracce: da giugno non scrive più sui social ed è sparito anche dalla trasmissione. “Missouri 4”, così viene chiamato da Bianchi, sembra introvabile. I fan del programma si chiedono se si tratti di una gag organizzata ad arte dal team di Propaganda Live o se l’uomo sia sparito davvero. Da La7 dicono di non sapere nulla anche se fanno sapere di stare studiando il modo per comunicare agli spettatori dove si trova Matteucci.