In passerella ha appeno finito di sfilare una collezione più grintosa e sexy che mai, quando si spengono le luci in sala e si sente Donatella Versace chiedere all’assistente vocale: “Google, puoi cercare ‘Versace Jungle Dress’?”. Subito sui muri vengono proiettate diverse immagini di abiti della stilista che però, non contenta incalza: “Google, adesso mi fai vedere il vero Versace Jungle Dress?“. Tra i presenti cresce la tensione: è chiaro a tutti che il momento è cruciale. Nessuno però può arrivare a immaginare quello che succede da lì a pochi istanti: uno schiocco di dita, i bassi che risuonano nelle casse e l’ingresso in passerella di Jennifer Lopez con una versione 2.0 dell’iconico jungle dress che indossò nel 2000 alla cerimonia dei Grammy Awards e rimasto nella memoria di tutti per la scollatura sotto l’ombelico.

JLo incede statuaria, con una falcata da vera diva e un fisico statuario nonostante i suoi 50 anni, come se fosse una moderna Madre Natura. In sala è tutto un coro di: “Ooh, woow”. L’effetto sorpresa è riuscito più che mai, la cantante sfila vicinissima alle persone sedute in prima fila che la osservano ipnotizzate mentre fa frusciare il magnifico abito in pura seta che indossa. Ma non è finita qui. C’è poi un secondo giro, questa volta mano nella mano con Donatella Versace. Chapeau.