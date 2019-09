“Se riusciremo a creare questo patto civico, la nuova Giunta dell’Umbria non avrà gente dei partiti né del Movimento 5 stelle al suo interno. Ci sarà un candidato presidente, spero civico ed indipendente, che se ne creerà una sua in base alle proprie capacità e competenze”: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Assisi a margine di un incontro del ‘Cortile di Francesco’. Quindi per il capo politico del Movimento 5 stelle “no ai partiti” nel nuovo esecutivo.

“Tutte le questioni relative a nomi e contronomi – ha sottolineato Di Maio – li lascio in questo momento a chi si sta confrontando. Per quanto mi riguarda questa esperienza in Umbria è innovativa perché come Movimento siamo riusciti a fare in modo che i partiti facessero un passo indietro e i cittadini umbri un passo avanti”. Leggi Anche Umbria, oggi il voto Rousseau. Di Maio: “Tutti appoggino sindaca di Assisi”. Pd “stupito”: “Attendiamo ancora risposta su Fora”

Per Di Maio “purtroppo” quello umbro è un progetto innovativo in Italia. “Dove – ha sottolineato – abbiamo avuto per troppo tempo nelle regioni giunte ostaggio delle dinamiche partitiche e politiche. A me interessa che si riesca a dare un metodo ben chiaro che possa ‘departitizzare’ le giunte regionali a partire dall’Umbria perché adesso le regioni hanno bisogno di persone competenti e con entusiasmo. E di mettere un pò da parte – ha concluso Di Maio – la frammentazione politica dei partiti”.