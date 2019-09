Il blitz, coordinato dalla Digos di Torino, è scattato in tre regioni: Piemonte, Lombardia e Sardegna. Le accuse sono di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale ma anche danneggiamento e imbrattamento. In corso anche numerose perquisizioni

Lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche danneggiamento e imbrattamento. Con queste accuse la Polizia di Torino in queste ore sta notificando diversi misure cautelari in tutta Italia. I destinatari sono i militanti anarchici, non solo torinesi, che lo scorso 9 febbraio hanno creato disordini nel capoluogo piemontese, durante la manifestazione di protesta per lo sgombero e il sequestro, avvenuti due giorni prima, dello storico centro sociale Asilo.

In corso anche diverse perquisizioni, delegate all’Autorità giudiziaria della città piemontese. Le indagini della Digos, coordinate dalla procura torinese, hanno visto la collaborazione delle questure di Milano, Ravenna, Sassari, Trento e Cuneo. Il blitz è avvenuto contemporaneamente in tre regioni: Piemonte, Lombardia e Sardegna.

Durante il corteo erano avvenuti incidenti e lanci di petardi. Diverse centinaia di attivisti, molti con il casco e il volto coperto avevano devastato il centro città, rovesciando cassonetti e lanciando pietre, colpendo anche numerose vetrine, nel tentativo di riconquistare il locale occupato. Negli scontri rimasero ferite quattro persone, tre in modo non grave e una ricoverata in codice rosso. Dodici i fermi già avvenuti durante la stessa protesta. Gli arresti di quel giorno erano stati tutti sottoposti a obbligo di firma.