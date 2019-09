Le famiglie delle vittime avevano chiesto che Vale, l'impresa condannata, collocasse in tutte le entrate della loro sede centrale nel mondo una fotografia e un testo in onore dei morti. Una cosa che il giudice ha respinto nonostante la comprensione "la rabbia" dei querelanti

Il 25 gennaio crollò la diga: acqua e fango su riversarono su Brumadinho – a 60 chilometri da Belo Horizonte – e uccisero 250 persone perché la frana ha distrutto le sirene che avrebbero dovuto allertare i dipendenti e bloccato una via di fuga definita “sicura” dalla società mineraria brasiliana Vale. Che per questo è stata condannata dal tribunale di Brumadinho al pagamento di circa 12 milioni di reais (circa 2,61 milioni di euro) a titolo di risarcimento.

“Nella prima frase di una causa individuale intentata contro Vale il giudice Rodrigo Heleno Chaves ha ordinato alla società mineraria di risarcire i familiari di due fratelli e una donna incinta morti nella tragedia con 11,87 milioni di reais”, ha dichiarato in un comunicato della Corte di giustizia del Minas Gerais. Chaves ha ritenuto che il crollo della diga abbia generato una tragedia e quindi ritiene che il parametro della riparazione da applicare in questi casi meriti una “analisi peculiare e unica che non può essere confrontata con altri eventi”. Inoltre, le famiglie dei defunti avevano chiesto che Vale collocasse in tutte le entrate della loro sede centrale nel mondo una fotografia e un testo in onore dei morti, cosa che il giudice ha respinto nonostante la comprensione “la rabbia” dei querelanti.