Le fake news non risparmiano i personaggi noti del piccolo schermo, da qualche settimana alcuni siti hanno rilanciato la notizia di una vecchia relazione tra Maria De Filippi e il ballerino Kledi Kadiu. Il professionista albanese con un lungo curriculum televisivo da C’è posta per te a Buona Domenica fino ad arrivare ad Amici. L’ipotesi di una storia d’amore tra i due non ha mai trovato conferme, questa volta ci ha pensato proprio Kledi a smentire una volta per tutte il discusso flirt: “Tuttora si parla che io sarei quello che con Maria De Filippi ha avuto una storia. Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme. Lei è stato il mio talent scout”, ha spiegato a Vieni da me.

Nel salotto di Caterina Balivo parlando della conduttrice di Canale 5 ha aggiunto: “E’ stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante caratteristiche siamo anche compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo dei consigli di continuo”. La De Filippi non è l’unica donna cui si vociferava che Kledi avesse avuto una storia: “Con Rossella Brescia ho ballato tantissimo e per tantissimi anni. Sono state le più belle domeniche, tanti passi a due. Con Lorella abbiamo fatto due esperienze di danza. Una bravissima professionista, molto tenace, determinata, precisa e pignola. Sono tutte e due brave, ma sono due tipologie diverse di danza.”

Proprio la ballerina gli ha inviato un videomessaggio commentando anche le voci sul loro conto: “Abbiamo fatto più di cento passi a due. La prima volta che ti ho visto ho pensato subito ma che cucciolo ha bisogno d’affetto. E te ne ho dato tanto, sempre fraterno. C’era questa amicizia fortissima, però poi sulla scena avevamo un’intesa pazzesca. Molti fraintendevano, ma per me lui resta sempre Bubi, cucciolo.” Kledi ha occhi solo per sua moglie Charlotte, hanno diciotto anni di differenza e si sono sposati nel 2018, due anni prima era venuta alla luce la piccola Lea.