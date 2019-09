In uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo si vede l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi baciare Giorgia Caldarurlo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti descrive la ragazza in questione come "la fidanzata segreta". Definizione che ha mandato su tutte le furie colei che pensava di essere la "vera fidanzata segreta"

L’influencer Taylor Mega continua a far notizia per i suoi flirt e i suoi eccessi. Alla lista si aggiunge uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo in cui si vede l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi baciare Giorgia Caldarurlo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti descrive la ragazza in questione come “la fidanzata segreta” svelando dunque la bisessualità della bionda opinionista che ha da poco concluso la relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang e che in passato ha avuto un flirt con Flavio Briatore.

La Mega prova a fare ordine attraverso un video pubblicato su Instagram: “Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte nelle mie storie, anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. C’è un’altra persona che non avrei voluto far soffrire.”

Il riferimento è a Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, che dopo aver visto lo scatto pubblicato da Nuovo ha reagito così: “Sto veramente di me**a. Quando sto inca**ata non mi viene nemmeno da piangere. Ma tu non ti fai schifo, non ti vergogni?! Siamo state tutta l’estate insieme. Chiaramente non eravamo solo amiche. Questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Ed, invece, queste foto le gradiscono i tuoi genitori? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare. Me lo avesse almeno accennata. Mi sarei fatta un’idea almeno. Con quale coraggio fino a ieri sera mi messaggiavi dicendomi: ‘Amore, mi manchi’. Tu ti devi solamente sotterrare”. Sui social c’è anche chi insinua che sia una trovata pubblicitaria per attirare ancora una volta l’attenzione dei media.