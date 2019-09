A Varazze nel savonese c’è un appuntamento forse poco noto ma molto importante in materia di talent. Genova Per Voi, omaggiando e trasformando un pochino Paolo Conte e Bruno Lauzi, è un concorso musicale non per cantanti ma per autori di canzoni. Otto i finalisti che il 21 settembre 2019 si contenderanno lo scettro del vincitore con l’amichevole partecipazione del cantautore e compositore Franco Fasano. Il talent ospitato all’interno di una ricca manifestazione che si terrà dal 18 al 22 settembre, è prodotto da ATID con il sostegno di SIAE– Società Italiana degli Autori ed Editori, del Comune di Varazze e con collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi. Tanti gli appuntamenti in cartellone: il 18 settembre Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia, presenterà gli otto autori finalisti selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale. Giovedì 19 settembre il drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, direttore artistico del talent, condurrà “All’ombra dell’ultimo sole”, un originale omaggio a Fabrizio De André nel ventennale della sua scomparsa che porterà centinaia di artisti sulla spiaggia della cittadina rivierasca. Venerdì 20 settembre il giornalista musicale Franco Zanetti, direttore di Rockol.it, incontrerà tre dei principali artisti scoperti da Genova per Voi: Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro, il celebre rapper torinese Willie Peyote e Federica Abbate, autrice di innumerevoli hit, da anni sempre in vetta alle classifiche.

