Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. Alla vigilia del summit sul clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle emissioni, al fine di produrre auto meno care per i consumatori e migliorare sensibilmente la sicurezza dei veicoli”, ha precisato Trump, iniziando così una guerra con le autorità dello Stato dell’ovest americano che ha tutte le carte in regola per diventare un caso da Corte suprema.

L’ordine impartito da Trump arriva nelle stesse ore in cui il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, a una settimana dal summit sul clima, ha lanciato l’allarme: “Il mondo sta perdendo la sfida per evitare il disastro climatico. Gli obiettivi di riduzione dei gas serra non sono ancora fuori portata, ma i governi devono muoversi più velocemente”. L’invito del segretario generale è quello di agire a “livello sub-nazionale“, attuando le promesse di riduzione delle emissioni di carbonio in Stati proprio come New York o la California.