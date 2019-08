Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni. Partito democratico e Movimento 5 stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Ieri, invece, la giornata è stata segnata da un vertice saltato, quello tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, dopo le dichiarazioni del capo politico M5s: “O si fanno i nostri punti, oppure si torna la voto”. In serata il “percorso di lavoro” è ripartito: il nuovo incontro a Palazzo Chigi dovrà ridargli in vigore. In tanto nel Pd si fa sentire anche Paolo Gentiloni: ” Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando Rousseau“, scrive Twitter. Il riferimento è al voto degli iscritti M5s che dovrà dare il suo ok al nuovo programma: è uno dei punti ancora in sospeso, oltre al ruolo che avrà Di Maio.

È stato ancora un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati. Proprio Conte ha mediato, invitando a Palazzo Chigi Dario Franceschini e Andrea Orlando per i dem e i capigruppo M5ss Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli: si è lavorato per “elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche”. Un percorso che deve riprendere nuovamente oggi, nel 23esimo giorno di crisi, a partire da mezzogiorno.

La giornata di venerdì – Il lavoro di ricamo del premier incaricato è cominciato dopo l’incontro con Di Maio, ultimo step del primo giro di consultazioni. All’uscita il capo politico M5s ha rilanciato le 20 proposte targate Cinquestelle e avvertito: “I nostri punti sono chiari: se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto”. La prima conseguenza è stata l’annullamento del faccia a faccia Zingaretti-Di Maio in programma alle 15 e poi twittato: “Basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte”, ha detto il segretario democratico. In serata, una nota del Pd ha avvertito che serve un “chiarimento” sulle parole del leader M5s. In realtà, poco prima erano stati lo stesso vicepremier uscente con una nota e il Movimento con un post sul Blog delle Stelle a spiegare le ragioni dell’intervento pentastellato: “Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri”.

CRONACA ORA PER ORA

10.47 – Morassut (Pd): “Conte ha in mano chiavi soluzione”

“Vedremo nelle prossime ore le valutazioni che Conte trarrà da questi incontri. È il premier incaricato e ha in mano le chiavi per trovare le soluzioni e proporle agli eventuali alleati di una coalizione”. Lo ha detto rispondendo ai giornalisti sulle mosse di Giuseppe Conte il componente della segreteria Pd Roberto Morassut, entrando al Nazareno dove alle 11 si terrà la riunione sul programma per il possibile governo con sindaci, governatori e segretari regionali dem.

10.38 – Gentiloni: “Accelerazione gioverebbe a risolvere crisi”

“Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando Rousseau”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni.

10.37 – Misiani (Pd): “Non ci è chiara la dinamica all’interno del M5s”

“Non ci è chiara la dinamica all’interno del M5s. Zingaretti ha chiesto un chiarimento per poi potere andare avanti”. Così il responsabile economia Pd Antonio Misiani entrando al Nazareno, dove stamani si svolgerà la riunione sul programma con governatori e segretari regionali.

10.23 – Tridico (Inps): “Reddito di cittadinanza e il decreto Dignità non devono essere toccati”

Il reddito di cittadinanza e il decreto Dignità non devono essere toccati per Pasquale Tridico, presidente dell’Inps che in precedenza è stato consulente di Luigi Di Maio al ministero del Lavoro. “Sarebbe un errore” modificare l’assetto impostato con il Reddito di cittadinanza avverte in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ in vista della nascita di un governo M5S-Pd. “Non andrebbe modificato questo assetto che ha richiesto notevoli sforzi e produrrà un incremento di reddito, occupazione e consumi” spiega a proposito del reddito di cittadinanza. Quanto al decreto Dignità “il problema di ridurre la durata dei contratti a termine era stato già sollevato nella scorsa legislatura da diversi esponenti del Pd” osserva Tridico aggiungendo che “i dati Inps indicano un incremento del 62% delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto al 2018 e indicano un vero boom di rapporti a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi”.

9,15 – Zanda (Pd): “Di Maio poltronista. Non ha chiuso con la Lega”

“Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone ma il poltronista casomai è lui”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, secondo il quale inoltre le posizioni del capo politico dei 5 stelle possono fare pensare “che i suoi rapporti con la Lega non siano chiusi per sempre”.

9.01 – Vertice a Palazzo Chigi slitta a mezzogiorno

L’incontro sul programma a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd-M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte è stato spostato alle 12, secondo quanto si apprende.