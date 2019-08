AstroLuca ha lanciato l'allarme con quattro scatti pubblicati sul suo profilo Twitter. Gli incendi dolosi stanno distruggendo il polmone del Pianeta, un colpo terribile per la lotta al cambiamento climatico secondo gli scienziati

La foresta amazzonica brucia. E “il fumo è visibile per migliaia di chilometri”. A lanciare l’allarme, direttamente dallo spazio, è Luca Parmitano. Con una serie di foto pubblicate su Twitter, AstroLuca ha infatti documentato ciò che sta accadendo al polmone della Terra, devastato da “decine e decine di incendi dolosi”.

Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt — Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

Quattro le immagini pubblicate dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. Negli scatti si vedono le colonne di fumo bianche che dal suolo salgono verso il cielo, trascinate dai venti. Le fiamme nella foresta, che da sola produce il 20 per cento dell’ossigeno della nostra atmosfera, continuano da giorni, con un’intensità senza precedenti. Un colpo terribile, secondo gli scienziati, per la lotta al cambiamento climatico, che proprio nel verde equatoriale ha un alleato naturale.

Non è la prima volta che il capo missione di Beyond sulla Stazione spaziale internazionale, Iss, scatta immagini della Terra dall’alto. Molte le foto fatte all’Italia, come la “cartolina” della Sicilia, o quella della Puglia, twittata lo scorso 12 agosto.