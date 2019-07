“Io a 90 anni sarò ancora una bella guagliona!”. Anche Simona Ventura non ha resistito e ha ceduto alla moda del momento, quella di pubblicare sui social una sua foto in versione invecchiata, ritoccata con FaceApp (sl’app gratuita sia per smartphone Ios che Android), che consente di modificare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale. Nella foto la si vede in spiaggia al tramonto, con giubbetto di jeans, t-shirt nera e borsetta a tracolla: un look sbarazzino, che contrasta molto con la sua faccia invecchiata di botto e segnata dalle rughe (artificiali), motivo per cui avverte i suoi fan: “Se mi vestirò ancora così: sputatemi addosso“.