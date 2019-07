Ospite nel programma di Pierluigi Diaco, Io e Te, Giuliana De Sio ha raccontato un momento della sua vita che ha messo in imbarazzo il conduttore: “Ero innamorata di lui, pensavo di farmi una vacanza romantica ma ho scoperto che si faceva tutte le donne della comune”. A cosa si riferisce la De Sio? A quando aveva 18 anni, momento in cui decise di lasciare casa dei genitori per andare a vivere in una comunità hippie e lì si innamorò del capo carismatico. Il conduttore, con un certo imbarazzo ma anche con ironia, ha subito commentato: “Giuliana siamo su Rai1“. Pronta la replica dell’amatissima attrice: “Si ma questa è storia”.