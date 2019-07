Il Pd alza i toni nei confronti di Matteo Salvini. Oggi, in apertura di seduta alla Camera, è tornato a chiedere che il ministro e vice premier riferisca in Parlamento sul cosidetto Russiagate. “Il ministro Salvini – ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano – ha mentito agli italiani e continua a scappare dal Parlamento e non basteranno di certo i tre minuti di una risposta al question time per spiegare decenni di rapporti mai chiariti con la Russia”. Fiano ha elencato, a nome del Pd, le otto domande alle quali Salvini dovrebbe rispondere, a partire dai rapporti con Gianluca Savoini e perché ha mentito sull’invito di Savoini alla cena offerta dalla presidenza del Consiglio e dalla Farnesina in onore del presidente russo Putin a villa Madama. “Noi non chiediamo un tribunale – ha concluso Fiano – chiediamo che nel luogo naturale nel quale esplica secondo la Costituzione il rapporto fiduciario tra i cittadini e il governo, un ministro da cui dipende la nostra sicurezza venga qui a riferire la verità. Noi non vogliamo essere schiavi di un Paese straniero senza neanche saperlo”