Daniele Dal Moro è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava guidando la sua moto. È stato lo stesso concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello a dare la notizia su Instagram, senza nascondere lo spavento per quanto accaduto: “Ci ho quasi rimesso le penne” , scrive infatti Daniele lasciando intendere la gravità dell’accaduto, che però non gli ha causato ferite ma solo un brutto spavento. Poi ha voluto tranquillizzare tutti i suoi followers aggiungendo: “Tutto ok, ragazzi. Ho la pelle dura”. La notizia dell’incidente che lo ha visto coinvolto arriva dopo giorni di schianti mortali sulle strade italiane, dove hanno perso la vita molti giovanissimi.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, né cosa sia davvero successo: il giovane aveva una telecamera GoPro montata sopra il casco del ragazzo ma sembra che questa sia andata distrutta nello schianto. Daniele Dal Moro non ha riferito nessun dettaglio supplementare della sua disavventura ma ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, mostrandosi anche durante un allenamento in palestra.