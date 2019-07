Si chiama “polmone di mare” ed è una medusa. Nel caso dell’esemplare avvistato in Cornovaglia, si può aggiungere che è gigantesca e bellissima. “Stavamo facendo immersione a Falmouth ieri per concludere la Wild Ocean Week quando abbiamo incontrato questa gigantesco polmone di mare! Che modo straordinario di finire questa avventura sulla vita marina”, racconta Lizzie Daly, la sub che ha pubblicato gli scatti su Twitter. La medusa fotografata la Lizzie è grande come un uomo. Il polmone di mare (Rhizostoma pulmo Macri, 1778) è una scifomedusa della famiglia delle Rhizostomatidae. Ha un cappello di forma semisferica opalescente ma tendente al trasparente, con i bordi sfrangiati blu-viola. Sotto al cappello il corpo è chiamato manubrio ed è composto da 8 prolungamenti di tessuto bianco-trasparente arricciato e grumoso, dai quali partono 8 tentacoli allungati, sfrangiati e semitrasparenti. In media queste meduse hanno un diametro che è intorno ai 60 cm: quella della Conrovaglia, quindi, è effettivamente gigante. Il “polmone di mare” è presente anche in Italia, in particolar modo lungo le coste adriatica e ionica. Non è pericolosa per l’uomo. E, nel caso dell’esemplare della Cornovaglia, decisamente bellissima.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 luglio 2019