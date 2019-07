Attimi di apprensione per le condizioni di salute di Matteo Viviani. Il conduttore de Le Iene, collega di Nadia Toffa, è stato infatti ricoverato in ospedale a causa di una febbre molto alta che non accennava ad abbassarsi. A dare la notizia è stato lo stesso Viviani, che ha pubblicato su Instagram una sua foto in ospedale, a petto nudo e circondato dalle apparecchiature mediche: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi, non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego giuro!”, ha scritto la Iena rassicurando i suoi fan.

È stato lui stesso poi a chiarire cosa gli è capitato in una clip pubblicata sempre su Instagram. Viviani è infatti impegnato in una raccolta fondi a favore dell’associazione Mater, che fornisce assistenza ai minori vittime di violenze sessuali, pedofilia e pedopornografia, e questa cosa lo ha portato fino in Islanda in moto. Non solo, lì sta soggiornando in tenda, nonostante le rigide temperature: sarebbe stato proprio il freddo infatti a fargli contrarre un virus intestinale con febbre alta. Lui ha cercato di curarsi con un antidolorifico ma vedendo che le sue condizioni non miglioravano è stato costretto ad andare in ospedale.