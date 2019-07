Da parte sua Achille Lauro non ha commentato l'accaduto, sono stati alcuni suoi followers a scendere in campo al posto suo

Preso da un momento di slancio durante un concerto a Villafranca, Achille Lauro ha baciato in bocca il suo chitarrista, Boss Doms. La scena è stata immortalata in un video che lui stesso ha pubblicato su Instagram. Poi però, ci ha ripensato e l’ha cancellato dal suo profilo. Questo non è certo bastato ad arginare la diffusione del filmato che nel frattempo era stato ricondiviso da moltissime persone che, nei commenti, si chiedevano se il giovane cantante fosse gay. Da parte sua Achille Lauro non ha commentato l’accaduto, sono stati alcuni suoi followers a scendere in campo al posto suo precisando che “no, non è gay, il produttore Boss Doms, che è quello con la chitarra, ha pure una figlia. Era un bacio simbolico”.

Questa non è la prima volta che il 29enne romano si bacia con il chitarrista sul palco durante un concerto: già lo scorso 1 luglio Achille Lauro aveva baciato sempre Boss Doms durante la kermesse musicale Radio Italia Live a Palermo. Un gesto che sembra essere diventato una consuetudine durante le performance live del cantante.