Un 26enne è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso perché ritenuto responsabile dell’incidente a Jesolo che nella notte ha provocato la morte di 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Il fermo è stato firmato dal pm di Venezia Giovanni Gasparini. Il fermato è un romeno residente in Italia dal 2012 e si trova ai domiciliari. Vive a Musile di Piave, la stessa località della provincia di Venezia in cui abitavano alcuni dei quattro giovani. L’automobilista, assistito dal legale di fiducia, è stato sentito per ore dal pm e dal comandante della Polizia municipale di Jesolo, Claudio Vanin. Gli investigatori per tutta la giornata hanno lavorato proprio all’ipotesi che un’altro mezzo potesse essere coinvolta nell’incidente nel quale l’auto su cui viaggiavano le vittime è uscita di strada, finendo in un canale che costeggia la strada. L’unica a salvarsi è stata una delle due ragazze presenti in auto.

L’incidente inizialmente sembrava causato dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Alcuni segni rinvenuti sull’auto però hanno aperto l’ipotesi che l’incidente abbia avuto origine dallo sconto con una seconda vettura, versione tra l’altro confermata anche dalla sopravvissuta all’impatto, interrogata in giornata. Alcuni ragazzi stranieri di passaggio che hanno visto l’auto nel canale sono intervenuti prestando i primi soccorsi e riuscendo a portare a riva la ragazza gravemente ferita e tre degli altri giovani, che però sono morti subito dopo.