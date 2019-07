Quattro ragazzi sono morti in un incidente d’auto avvenuto questa notte a Jesolo . La vettura sulla quale si trovavano è finita in un canale a Cà Nani, nell’entroterra di Jesolo. Con loro c’era una quinta persona che però si è salvata. Verso le prime ore della mattina un altro giovane di 28 anni ha perso la vita schiantandosi contro un platano in via Roma Sinistra. Altre 4 vittime a Cesena e una a Genova.

L’incidente che ha portato alla morte i 4 giovani a Jesolo, tutti di età compresa tra i 22 e i 23 anni e residenti nella zona di San Donà, si è verificato lungo la strada regionale 43 ed è stato causato dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Alcuni ragazzi stranieri di passaggio che hanno visto l’auto nel canale sono intervenuti prestando i primi soccorsi e riuscendo a portare a riva la ragazza gravemente ferita e tre degli altri giovani, che però sono morti subito dopo. Sono subito stati chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti agganciando la vettura con l’autogrù per tirarla fuori dal canale ed estrarre l’ultima vittima rimasta all’interno.

A pochi passi da questo primo incidente si è verificato quello che ha portato alla morte del 28enne. Dopo lo schianto, avvenuto intorno alle 5 della mattina, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare.

L’incidente di Cesena si è verificato dopo le 5 sulla via di Dismano, nella frazione cesenate di Sant’Andrea. Le vittime, 4 cittadini rumeni di 37, 19, 17 e 14 anni, viaggiavano a bordo di una Seat Leon, guidata dal 37enne. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Forlì e dei carabinieri, l’auto si sarebbe rovesciata dopo che il conducente ha perso il controllo a causa dell’urto di un muretto. L’ultimo corpo è stato estratto dalla vettura solo verso le 7 di questa mattina.

L’ultimo schianto fatale è avvenuto sulla A7 Genova-Serravalle Scrivia, nei pressi di Genova Bolzaneto. Oltre al giovane che ha perso la vita ci sono due feriti gravi, tutti 20enni. I tre viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, è andata a sbattere contro il guard rail. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 e tra le cause dello schianto si ipotizzano il colpo di sonno o l’alta velocità.