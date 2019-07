A Napoli, la polizia consegna una notifica a un uomo agli arresti domiciliari. Il suo pitbull, tuttavia, quando vede il proprietario circondato dagli agenti, viene prima aizzato da una seconda persona e poi morde una gamba a un poliziotto. Un collega, con lo scopo di soccorrerlo, spara al cane una prima volta, ferendolo. E una seconda, per bloccarlo. Gli stessi agenti lo hanno caricato sulla propria auto per portarlo al pronto soccorso veterinario, ma l’animale non ce l’ha fatta. All’uomo è stato contestato il possesso del pitbull, vietato per chi è in regime detentivo.

Video Facebook/Francesco Emilio Borrelli