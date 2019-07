L'uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale scaligero di Borgo Trento. Matteo Salvini. "Resteranno delusi quelli che pensavano di accusare di razzismo la comunità veronese".

Ci sono tre fermati a Verona per il presunto tentato omicidio nei confronti di Vasile Todiream, il clochard romeno di 42 anni trovato pestato e bruciato nella notte fra domenica e lunedì presso la stazione di Villafranca. La vittima è attualmente ricoverata in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale scaligero di Borgo Trento. I sospettati sono due italiani e un romeno, tutti senza fissa dimora. I fatti si sarebbero sviluppati in un “ambiente di disagio e difficoltà nell’inserimento sociale” e sono state escluse altre piste, fra le quali quella del movente razzista. Si attende l’udienza di convalida dei tre fermi. Le indagini sono della squadra mobile della questura e del settore operativo della Polfer di Verona, coordinate dal pm Elvira Vitulli.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Grazie alle Forze dell’ordine e agli inquirenti per la rapidità”. E ancora: “Resteranno delusi quelli che pensavano di accusare di razzismo la comunità veronese“.