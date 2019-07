Oltre che del pop, Madonna è la regina della trasgressione. Lo confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue ultime dichiarazioni a iHeartradio. Incalzata dalle domande dell’intervistatore, la popstar non si è tirata indietro: “Com’era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta”. Il riferimento è alla controversa scena del suo ultimo videoclip, Medellin, in cui Lady Ciccone lecca i piedi del suo partner, Maluma.

“Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero – ha proseguito Madonna -. Onestamente se tornassi indietro li leccherei ancora. Non vi mentirò, in questo caso posso dire davvero che è bello dalla punta dei capelli a quella dei piedi”. La scena, all’insegna del feticismo, aveva fatto a suo tempo molto discutere ma nonostante le polemiche la popstar si è detta convinta di quanto fatto e pronta a rifarlo: “Posso dirvi che lui oltre ad essere bono è anche una bella persona. Lavorare con lui è stato molto bello“. Da parte sua, anche il cantante colombiano Maluma ha detto di aver apprezzato molto l’episodio: “Non tutti possono dire ‘Madonna mi ha leccato l’alluce’. Io posso dire che è bellissimo”, aveva rivelato tempo fa in un’intervista.