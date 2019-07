I Vigili del fuoco hanno pubblicato sui loro canali social un video che mostra il rogo che ha devastato il Lido Europa sul litoriale della Plaia di Catania. Dalle immagini si può vedere l’altezza delle fiamme distrutto l’intero stabilimento balneare in legno. Si sentono anche le urla dei pompieri per continuare a gettare acqua sulle fiamme. Mentre ai bagnanti invece è stato consigliato di rifugiarsi in acqua.

Quello di Plaia di Catania è uno dei più estesi roghi che sono scoppiati in Sicilia in queste ore, a causa del forte vento e delle elevate temperature. Nella notte era stato evacuato un villaggio turistico a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo