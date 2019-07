“Non pensi di esagerare, a volte, coi tuoi compagni di squadra? Ti sei scusato?”. Sono le domande che un giornalista pone a Zlatan Ibrahimovic prima della partita dei suoi Los Angeles Galaxy contro i San Jose Earthquakes. E la risposta dell’attaccante svedese è spiazzante: “Metto molta pressione, certo. Ho sempre fatto così, è il mio modo di fare. A Manchester, alla Juve, al Milan, al Barcellona. Non per niente ho vinto 33 trofei. Se ho chiesto scusa? Dopo la partita no, ho spaccato tutto. Ho distrutto lo spogliatoio. Tre giocatori erano in coma ed è arrivata l’ambulanza. Ho chiesto scusa a loro per averli fatti lavorare”.

Video Youtube/Los Angeles Galaxy