“Duemila euro se ti butti in mare con il motorino”. È la scommessa proposta da Mario Balotelli al gestore di un bar di Mergellina, a Napoli. L’uomo, a quel punto, non ci ha pensato due volte, si è fatto dare i soldi dall’attaccante, li ha contati e, di fronte a diversi curiosi, si è tuffato in mare a bordo del proprio motorino. “Tanto valeva soltanto 600 euro”, le sue parole al termine della singolare sfida. La Vespa è stata poi recuperata, ma non è più ripartita. Quanto accaduto è stato pubblicato, anche dallo stesso Balotelli, in un video sui social che ha raggiunto migliaia di condivisioni (con una scia di polemiche e critiche) in poche ore. Dopo la pubblicazione del video sono intervenuti sul posto, per i rilevi e per raccogliere testimonianze, uomini della Guardia Costiera e della polizia Municipale che hanno acquisitole immagini per successive valutazioni

di Agenzia Vista