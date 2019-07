Lo accoltella, dopo una lite. La vittima fugge in strada ma lui lo insegue. Luciano Cavallo, 52 anni, gestore dell’agriturismo Ca’ Matilde di Carmagnola, in provincia di Torino, ha ucciso un proprio dipendente, Valter Sansò, 55 anni, che lavorava nella struttura come giardiniere e autista. Nel video, nel pomeriggio dell’omicidio, lo scorso 3 luglio, un automobilista si imbatte in Cavallo che si sta allontanando, mentre pulisce il coltello, dalla vittima. Sansò è steso a terra e viene soccorso. Dopo pochi minuti verrà portato al Cto di Torino ma morirà per le ferite riportate, tra cui un fendente all’addome.

I due, da quello che si è appreso, litigavano ogni giorno. Sansò aveva iniziato l’attività nell’agriturismo da due mesi. Nel 1994 uccise un uomo e per questo venne condannato a 12 anni per omicidio volontario. Cavallo è stato arrestato dai carabinieri di Moncalieri.

Video Facebook/Davide Bonino