Dopo la condanna di tre giorni fa a sei mesi di reclusione per l’appalto della Piastra di Expo, il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è presentato in Consiglio comunale per comunicare la sua posizione sulla vicenda. In un passaggio del discorso, Sala ha risposto in modo duro a chi, nel M5s, ha chiesto le sue dimissioni: “Voi Expo non solo non sareste riusciti a farlo, ma nemmeno sareste riusciti a immaginarlo, a concepirlo”.

“Il Movimento non ha mai chiesto le dimissioni del sindaco” ha replicato Gianluca Corrado, capogruppo a Palazzo Marino del M5s, “ma una cosa ben più seria. Ha chiesto al primo cittadino se un uomo condannato per falso possa avere la serenità necessaria per guidare Milano. Aspettiamo di sapere se rinuncerà alla prescrizione e ci auguriamo che la condanna non sia considerata da qualche parte politica motivo per proporgli nuovi e più prestigiosi incarichi”.