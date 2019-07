Iva Zanicchi ha avuto un incidente durante la sua vacanza al mare in Sardegna. La cantante e opinionista ha raccontato infatti su Instagram di aver fatto una brutta caduta e di essersi procurata un trauma al braccio, motivo per cui ha dovuto ricorrere alle cure di una massaggiatrice professionista. “Ah che doloreee! – scrive la Zanicchi pubblicando un video di lei sdraiata sul lettino mentre viene massaggiata – Un massaggio con lei ti stronca! Prima sono caduta, al mare ma tutto bene niente di che! È forte lei!!! Ma che male!”, ha aggiunto rassicurando tutti i suoi fan con l’ironia che la contraddistingue. Non è chiaro però cosa sia successo dal momento che non ha specificato l’esatta dinamica dell’incidente.