Piangere per molto tempo quando si perde la persona che si ama. Sarà capitato a molte persone e tra queste c’è anche Paul McCartney: “Penso di aver pianto per circa un anno intero, a intermittenza, dopo la morte di Linda – ha detto l’ex Beatle alla Bbc – . Quando perdi una persona che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei… Ho pianto davvero tanto ed era quasi imbarazzante, se non fosse che sembrava l’unica cosa da fare”. Sir Paul ha parlato dell’amata Linda in occasione della mostra “The Linda McCartney Retrospective“: una retrospettiva sulla carriera da fotografa della moglie di McCartney, al Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow fino al 12 gennaio 2020. Linda è morta nel 1998 per un cancro al seno. Aveva solo 56 anni.