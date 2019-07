“Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai… a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”. A parlare così è Michelle Huziker che, con una Instagram story nella quale fa sfoggio della sua ironia, smentisce la notizia secondo la quale lei e la figlia Aurora sarebbero incinta contemporaneamente. Nel farlo, mostra la cover e ironizza con la figlia maggiore. Insomma, per ora la numerosa famiglia di Michelle e Tomaso non ha intenzione di allargarsi. Intanto, sempre da Instagram, la showgirl, attraverso alcune stories, lancia il suo nuovo “obiettivo” da condividere con gli utenti: “Iron Ciapet”. Cioè “chiappette di marmo”: una serie di esercizi da seguire nel suo canale Youtube per avere un fisico a prova di spiaggia (dice).