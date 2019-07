“Su Atlantia c’è una procedura del Mit che parla chiaro, bisogna avviare la revoca per le concessioni”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, prima di intervenire sul palco del Villaggio Coldiretti a Milano: “I famigliari delle vittime del ponte Morandi devono avere giustizia. Questa gente, con i soldi dei caselli autostradali degli italiani doveva fare la manutenzione del ponte Morandi, non lo ha fatto e il ponte è crollato, ora dovranno pagare”. E sul caso Alitalia ha aggiunto: ““Se Atlantia vuole fare proposta per Alitalia può farla, ma l’importante è che non pensi che ci siano scambi sul tavolo delle concessioni autostradali”.