“Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Paolo mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui”. Con queste parole Diana Del Bufalo spazza via le voci di crisi sulla sua storia con Paolo Ruffini e lo fa durante un’intervista al settimanale Gente. “Amo tantissimo Paolo, ma non sogno il matrimonio. Non sono per niente portata per le nozze. Noi stiamo bene così”, ha aggiunto, raccontando le loro vacanze tutte italiane. E nel futuro lavorativo? Diana non ha dubbi: “Il mio più grande sogno al momento è quello di avere un giorno il timone de ‘Le Iene’“.