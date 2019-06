“Questo governo non ha capacità di governare la complessità e allora va su temi semplici creando un nemico”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala questa mattina dal palco milanese della festa per i 25 anni di Emergency (qui la diretta dell’evento) commentando il caso della Sea Watch: “Quando si arriva a questo punto, significa che si è andati veramente oltre perché queste persone rischiano la vita. Trovo disdicevole che ce la si prenda con 40 persone”. Dopo aver dialogato sul palco con il collettivo di attori “Il Terzo Segreto di Satira”, il sindaco ha aggiunto: “Se si arriva a situazioni come questa, c’è un livello di disumanità che non è degli italiani. La capitana ha disobbedito per salvare vite umane. Questo gesto deve portare a una riflessione”