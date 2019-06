“Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente”: inizia con queste parole il post pubblicato da Samuel dei Subsonica su Facebook. Un intervento andato bene, che il frontman racconta ai suoi fan. “In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui) – si legge ancora – E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica! Bon! Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!”. I fan hanno risposto in tantissimi con messaggi di affetto e auguri di veloce recupero.