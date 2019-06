Martedì alle 18 le ragazze della nazionale femminile di calcio hanno vinto 2 a 0 il match con la Cina. Un successo sportivo ma anche mediatico, con un record di share del 35.67%, battendo anche il 32.8% registrato nella sfida con il Brasile. Su Rai1 e Sky Sport Mondiali, 4 milioni 579 mila di telespettatori hanno tifato in diretta le Azzurre guidate dal ct b. Solo sul primo canale della Rai sono stati in 3 milioni 963 mila (30.79% di share) a seguire la partita, con un picco di 4 milioni e 700 mila (31.4%) nel secondo tempo.

La passione trasmessa in campo dalle ragazze sta travolgendo un Paese intero. Di questo sono testimoni le quasi 200 persone che, giunte a Montpellier, si sono presentate all’hotel dove alloggiava la nazionale per festeggiare la vittoria azzurra. Sabato l’Italia incontrerà a Valenciennes, dove ha già disputato due partite con Australia e Brasile, la nazionale Oranje. Le olandesi arrivano a questo quarto di finale mondiale da imbattute, oltre a essere ottave nel ranking FIFA e campionesse d’Europa in carica.

La partita contro l’Olanda è importante anche per avvicinarsi alla qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, per la quale è previsto un pass diretto a favore delle tre migliori squadre europee del Mondiale femminile.