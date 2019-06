È dall’11 giugno che Nadia Toffa non dà più sue notizie. Un silenzio lungo 14 giorni che sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. L’ultimo post della “iena” è infatti un accorato appello ai suoi followers in sostegno di don Maurizio, un prete che lotta da anni contro la mafia nell’ambito dei rifiuti di cui pubblica un video messaggio.”Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego“, scrive Nadia nel post.

Da allora però non ha più pubblicato nulla né dato sue notizie. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram le settimane precedenti, Nadia Toffa appare sempre super sorridente, anche se talvolta un po’ stanca, come lei stessa ammette nei post. Da tempo infatti, la conduttrice de Le Iene sta combattendo contro un tumore e negli ultimi mesi la terapia si è fatta più pesante tanto da spingerla a rinunciare alla conduzione di alcune puntate del programma di Italia 1.