Qualche giorno fa, al Corriere della Sera, Marco Paolini aveva raccontato di “non riuscire a perdonarsi” e aveva raccontato dell’incidente accaduto sulla A4 Milano- Venezia lo scorso 17 luglio.

Il suo furgone che tampona con forza un’auto guidata da due donne. Una delle due, Alessandra Lighezzuolo, muore. Aveva due figli. “Sono sicuro che le vittime di questo incidente che ho provocato non saranno dello stesso avviso. Li capisco. Se io pensassi a qualcuno che mi ha portato via la donna che amavo nessuna pena mi sembrerebbe adeguata…”, aveva detto Paolini.

E oggi è il marito di Alessandra Lighezzolo, Massimo Meggiolaro, che allo stesso quotidiano racconta: “Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi”. E alla domanda su un’eventuale possibilità di perdono, la chiara risposta: “No, non ora, ci ha tolto tutto, ma non escludo che col tempo potrei riuscire a perdonarlo”. Ancora più netti i figli di Alessandra: “Perdonarlo? Non se ne parla, non sappiamo nemmeno se avremmo voglia di incontrarlo. Ci ha tolto mamma, la donna della nostra vita, non è più niente come prima ora. Bisogna viverla sulla propria pelle per capire”.